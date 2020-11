Izšel zbornik o umetnosti Ptuja

Ptuj, 25. novembra - Izšel je zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož z naslovom Umetnost Ptuja in ptujski umetniki. Zbornik je plod širšega sodelovanja, saj so prispevke, ki prinašajo številna nova spoznanja o umetnosti in umetnikih mesta, poleg muzejskih sodelavcev napisali tudi poznavalci tematike in strokovnjaki iz sorodnih institucij.