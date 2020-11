Rusija na Daljnem vzhodu prestregla ameriški rušilec

Vladivostok, 24. novembra - Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je ruska mornarica v Japonskem morju prestregla ameriški rušilec, ki da je vplul v ruske teritorialne vode. Tovrstni incidenti med ZDA in Rusijo so sicer precej redki, a po poročanju tujih tiskovnih agencij kažejo sedanje stanje odnosov med obema velesilama, ki so na zelo nizki ravni.