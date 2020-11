Konferenca Gibanja za dostojno delo in socialno družbo o prekarnih oblikah dela

Ljubljana, 24. novembra - Gibanje za dostojno delo in socialno družbo bo popoldne izvedlo 8. nacionalno konferenco z naslovom Novodobno suženjstvo - prekarne oblike na trgu dela. Govorci bodo med drugim spregovorili o sindikalnem boju, prekarnosti v jezikoslovju in položaju filmskega ustvarjalca v letu 2020. Dogodek bo potekal od 16. do 20. ure prek spletne platforme Zoom.