Po mnenju odbora DZ ravnanje policije ob nasilnem protestu v Ljubljani ustrezno in učinkovito

Ljubljana, 24. novembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnjem odprtem delu seje, na kateri je razpravljal o ravnanju policije na nasilnem protestu 5. novembra v Ljubljani, ugotovil, da je policija svoje delo ob posredovanju opravila ustrezno, profesionalno in učinkovito. Po mnenju opozicije bi lahko to sicer presojala le stroka.