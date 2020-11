V začasnem begunskem taborišču na Lezbosu razmere vse slabše

Atene, 24. novembra - V začasnem šotorskem taborišču za prosilce za azil na grškem otoku Lezbos so razmere vse slabše, saj je mrzlo, vetrovno in vlažno. V taborišču Kara Tepe, ki so ga vzpostavili po požaru v begunskem centru Moria, se zdravje ranljivih beguncev slabša iz dneva v dan, je dejal eden od zdravnikov, ki deluje tam. Poleg tega se soočajo še s koronavirusom.