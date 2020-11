Policisti 55-letnici zasegli več kot 6000 uspavalnih tablet

Ljubljana, 24. novembra - Policisti so v petek v hišni preiskavi pri 55-letnici našli in zasegli več kot 6000 tablet Flormidala. Gre za prepovedano drogo, uspavalne tablete, ki vsebujejo psihoaktivne snovi, katerih promet in posedovanje sta dovoljena pod določenimi pogoji. Našli so tudi večjo količino gotovine. Zoper osumljenko bodo policisti podali kazensko ovadbo.