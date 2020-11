Vatikan, 24. novembra - Papež Frančišek je v ponedeljek v Vatikanu sprejel zvezdnike severnoameriške košarkarske lige NBA, ki so aktivno vključeni v boj proti rasizmu in krivicam v družbi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Košarkarji so mu podarili drese in žogo.