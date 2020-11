e-SKS: Ob Grafenauerjevem jubileju prireditev v poklon njegovemu delu

Ljubljana, 24. novembra - Pesniku in družbenokritičnemu intelektualcu Niku Grafenauerju, ki bo kmalu dopolnil 80 let, so na 36. Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) pripravili prireditev. V pogovoru z Alenko Puhar je spregovoril o svojem življenju, ustvarjanju, uredniškem in družbenem delu, nekdanji sodelavci pa so izpostavili Grafenauerjevo odprtost in zanimanje za sočloveka.