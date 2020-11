V ZDA na dan povprečno potrdijo 168.000 okužb z novim koronavirusom

New York, 24. novembra - Američani se pred zahvalnim dnevom v vse večjem številu podajajo na pot k družinam, ob tem pa število okužb, hospitalizacij in smrti zaradi novega koronavirusa še naprej narašča. V ZDA povprečno na dan potrdijo 168.000 okužb in 1500 smrti zaradi covida-19, število hospitalizacij pa je v dveh tednih naraslo za polovico na skoraj 84.000.