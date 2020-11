Newyorške borze zaključile z rastjo

New York, 23. novembra - Po rdečem zaključku prejšnjega tedna so borze v New Yorku prvi trgovalni dan zaključile v zelenem. Optimizem med vlagatelji so po poročanju AFP vzpodbudile novice glede cepiva proti covidu-19 in poročanje medijev, da naj bi zmagovalec ameriških predsedniških volitev Joe Biden za finančno ministrico izbral Janet Yellen.