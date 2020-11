Evropska komisarka: Demokracija ne more delovati brez svobodnih in neodvisnih medijev

Ljubljana, 23. novembra - Demokracija ne more delovati brez svobodnih in neodvisnih medijev, je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju poudarila evropska komisarka za finančne storitve Mairead McGuinness. Če ne bomo uspeli zaščititi svobode medijev, bo padla EU in naša demokracija, pa je opozorila evropska poslanka Magdalena Adamowicz.