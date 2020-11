Za zdaj brez podaljšanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa

Ljubljana, 23. novembra - Odbor DZ za finance je iz predloga šestega protikoronskega zakona, ki prinaša dodatne ukrepe za omilitev in odpravo posledic covida-19, črtal podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako so predlagali poslanci koalicije, ki načrtujejo ureditev te problematike v drugem zakonu. Odbor seje ni končal in jo bo nadaljeval v torek.