Evropske borze zdrsnile pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 23. novembra - Indeksi na evropskih borzah so danes končali malenkost pod gladino. Za optimizem so sicer danes poskrbele nove spodbudne novice o cepivu proti covidu-19, hkrati pa so vlagatelji zaskrbljeni, saj hitremu širjenju koronavirusa še ni videti konca. Države zato sprejemajo nove omejevalne ukrepe, ki škodijo gospodarstvu.