Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo sistem za elektronsko vročanje dokumentov

Ljubljana, 23. novembra - Na ministrstvu za javno upravo so z današnjim dnem vzpostavili državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, ki bo pomembno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal in skrajšal pot, ki jo porabijo za sprejem pošiljk oz. dokumentov, so sporočili z ministrstva.