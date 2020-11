Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil poldrugi odstotek

Ljubljana, 23. novembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je minilo v znamenju rasti tečajev. Indeks SBI TOP se je ob 1,56-odstotni rasti ustavil pri 866,24 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,62 milijona evrov, pri čemer so bile za več kot polovico prometa zaslužne delnice Krke. Te so se ob tem podražile za 2,55 odstotka in so jih po rasti presegle le delnice NLB.