V domu starejših v Črnečah uredili oddelek za tiste, ki so preboleli covid-19

Radlje ob Dravi/Dravograd, 23. novembra - V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so s pomočjo zunanjega izvajalca v petek izvedli razkuževanje oddelka B1 s hladnim zaplinjevanjem. Oddelek je postal bela cona, trenutno je tam 25 stanovalcev, ki so že preboleli okužbo z novim koronavirusom. V domovih starejših v Radljah in v Slovenj Gradcu pa so danes izvedli večje število testiranj.