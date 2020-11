Kljub krepitvi spletne prodaje potrošniki ob letošnjem črnem petku manj zapravljivi

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 24. novembra - Koronska kriza spreminja nakupovalne navade in tako bo od prejšnjih let pomembno drugačen tudi letošnji nakupovalni praznik, črni petek. Vse več Slovencev, od najstarejših do najmlajših, nakupuje prek spleta, opažajo trgovci. A potrošniki bodo, gledano v celoti, vseeno zapravili manj kot v preteklih letih.