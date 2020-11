Slogi objavil cikel pogovorov z nominiranci za Grumovo nagrado

Ljubljana, 23. novembra - Na spletni strani Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi) in kranjskega gledališča so na ogled vsi pogovori, ki so jih opravili z letošnjimi avtorji besedil, nominiranih za nagrado Slavka Gruma. Danes so dodali še pogovor s prejemnico nagrade za mlado dramatičarko Varjo Hrvatin, nagrajeno za besedilo Vse se je začelo z golažem iz zajčkov.