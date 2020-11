Pomurje ostaja na vrhu okuženosti z novim koronavirusom

Murska Sobota, 23. novembra - Štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v Pomurju sicer nekoliko pada, a s številom 1597 regija ostaja na vrhu okuženosti z novim koronavirusom. Med občinami, ki so izstopale v nedeljo, so Lendava z 29 okužbami ter Beltinci in Murska Sobota s po devetimi. Velik del okuženih ostaja v domovih za starejše.