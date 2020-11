Preizkusi priključnih hibridnih vozil pokazali večje izpuste od oglaševanih

Ljubljana, 23. novembra - Preizkusi najnovejših modelov priključnih hibridnih vozil, ki jo je izvedla organizacija Transport & Environment, so pokazali, da ti onesnažujejo okolje precej bolj, kot to trdijo njihovi proizvajalci. Na testiranjih so potrdili tudi do 89 odstotkov večje izpuste ogljikovega dioksida, so sporočili iz Focusa, ki sodeluje z omenjeno organizacijo.