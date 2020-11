Poslanci LMŠ vlado pozvali, naj pozornost nemudoma nameni tudi mladim

Ljubljana, 23. novembra - Poslanci LMŠ Jerca Korče, Aljaž Kovačič in Nik Prebil so vlado pozvali, naj pozornost pri pomoči zaradi epidemije nemudoma nameni tudi mladim, ki so bili v vladnih paketih pomoči do zdaj večinoma spregledani. "Skrajni čas je, da vlada pozornost in učinkovite ukrepe nameni tudi njim," so zapisali v pozivu.