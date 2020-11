Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 23. novembra - V minulih 14 dneh so bile razmere v pandemiji covida-19 razmeroma stabilne, brez večjih poslabšanj, z izjemo Srbije. Slovenija, kjer se je stanje rahlo poslabšalo, ostaja tretja med opazovanimi po številu okužb na 100.000 prebivalcev. Najhuje je še vedno v Črni gori, sledi ji Avstrija. Razmere so se precej izboljšale v Franciji, Belgiji in Češki.