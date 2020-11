Trebanjski rokometaši v Tivoliju nad danske podprvake

Trebnje, 23. novembra - Rokometaši trebanjskega Trima so minuli teden na najboljši možni način odprli skupinski del evropske lige. Po odpovedanih tekmah proti nemškemu Rhein-Neckar Löwnu in švicarskemu Kaddetnu Schaffhausnu so v Györu na kolena položili Tatabanyo, v torek ob 18.45 pa bodo v dvorani Tivoli gostili danske podprvake iz Gudmeja.