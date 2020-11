V ljubljanskem lokalu veseljačili, ob prihodu policistov so se skrili v skladišče

Ljubljana, 23. novembra - Policisti so konec tedna na podlagi informacij med nedovoljenim druženjem v enem od gostinskih lokalov v Ljubljani ugotovili, da ta kljub prepovedi obratuje, v njem je bilo več ljudi, ki so se po prihodu policistov skrili v skladišče. Zoper lastnika lokala in 13 oseb bodo podali prekrškovne sankcije, eni osebi tudi zaradi kršitve javnega reda.