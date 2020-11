Države se pospešeno pripravljajo na cepljenje proti covidu-19

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana/Berlin/Rim, 24. novembra - Ob spodbudnih novicah o cepivih proti covidu-19 se države po Evropi in drugod po svetu pospešeno pripravljajo na cepljenje. Evropska unija in tudi druge države so že naročile po več sto milijonov odmerkov cepiva, prve bi lahko prejele že do konca leta. Pripravljajo tudi že strategije cepljenja. Najprej bodo večinoma cepili ranljive skupine.