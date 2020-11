Adventni čas priprave na božič letos drugačen

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana/Vuhred, 27. novembra - V Katoliški cerkvi se bo s prvo adventno nedeljo čez dva dni začel adventni čas, ko se verniki pripravljajo na božič. Čas duhovne in bogoslužne priprave bo letos zaradi epidemije novega koronavirusa potekal drugače, ob odsotnosti maš in druženj. A so tudi v tem času stalnica za vernike molitev, razmislek, povezanost z bližnjimi in dobrodelnost.