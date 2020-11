V prihajajoči knjigi zbranih 27 dnevnikov Alana Rickmana

Edinburgh, 24. novembra - Jeseni leta 2022 bo izšla knjiga The Diaries of Alan Rickman (Dnevniki Alana Rickmana), v kateri bo zbranih 27 zvezkov, ki jih je s prosto roko napisal pokojni britanski igralec. Pisal jih je vse do svoje smrti, z namenom, da bi jih nekoč objavil. Vsebujejo več kot 25 let misli o njegovi karieri in življenju, navaja britanski The Guardian.