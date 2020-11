Preložen derbi Dinamo - Hajduk

Zagreb, 23. novembra - Največji derbi hrvaškega nogometa med zagrebškim Dinamom in splitskih Hajdukom, ki bi moral biti to nedeljo v 13. krogu hrvaškega prvenstva na stadionu Maksimir, je preložen. Razlog pa ni novi koronavirus, temveč je Dinamo aktiviral možnost prestavitve tekme kot hrvaški predstavnik v Evropi, danes pa so njegovi želji ugodili tudi pri HNL.