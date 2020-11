Novogoriška občina omejuje promet v središču mesta

Nova Gorica, 23. novembra - V središču Nove Gorice, med mestno hišo in Bevkovim trgom, bo občina s prenovo ulice poskrbela za umiritev prometa, ki bo obenem bolj prilagojen pešcem in kolesarjem. Ob tem bodo uredili tudi zunanjost Centra trajnostne mobilnosti oziroma Turistično informacijskega centra in postavili postaje za čezmejno izposojo koles.