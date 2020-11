Organizatorji z 31. Liffom zelo zadovoljni

Ljubljana, 23. novembra - V Cankarjevem domu so z 31. spletno izdajo Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) zelo zadovoljni. Programski direktor festivala Simon Popek je za STA dejal, da so ob letošnjem četrtinskem obsegu festivala dosegli četrtinsko prodajo vstopnic prejšnjih let - 12.500 letos proti 48.000 lani.