Ljubljanska borza: V dopoldanskem trgovanju v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 23. novembra - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi dopoldne pridobil 1,78 odstotka. Navzgor ga potiskajo delnice Krke, ki so ob skoraj enem milijonu evrov prometa pridobile nekaj več kot dva odstotka in so tudi najbolj prometne, ter delnice NLB, ki so pridobile skoraj dva odstotka in pol. Po petkovem padcu okrevajo tudi delnice Petrola.