Anketa: Poljaki veliki podporniki EU kljub sporu glede proračuna

Varšava, 23. novembra - Poljaki ostajajo veliki podporniki članstva v EU, čeprav njihova vlada blokira sprejem finančnega svežnja za okrevanje po pandemiji. Več kot štiri petine vprašanih podpira članstvo Poljske v EU, manj pa so prizanesljivi do vmešavanja drugih držav v to, ali Poljska spoštuje vladavino prava, kaže anketa v časniku Rzeczpospolita.