Fifa predsedniku afriške konfederacije izrekla petletni suspenz

Ženeva, 23. novembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zaradi finančnih nepravilnosti in zlorabe položaja za pet let suspendirala predsednika afriške konfederacije (Caf) Ahmada Ahmada. Slednjega so vrsto let sumili nepravilnosti, a je bil vseeno izvoljen in je nadaljeval delo kot podpredsednik Fife in predsednik Cafa, poroča ameriška tiskovna agencija AP.