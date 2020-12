Tri desetletja od prelomnega plebiscita o samostojnosti Slovenije

pripravil Rok Bizjak

Ljubljana, 4. decembra - Z decembrom smo vstopili v mesec, ko bomo obeležili dogodke, ki so pred 30 leti odločilno tlakovali pot do samostojne Slovenije. Vrhunec dogajanja je predstavljal plebiscit 23. decembra, na katerem se je skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Tri dni pozneje so rezultate plebiscita tudi uradno razglasili.