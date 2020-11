e-SKS: Predinova poslanica in nabor dogodkov za mlade bralce

Ljubljana, 24. novembra - Za 36. Slovenski knjižni sejem (SKS), ki poteka virtualno, je bil za ambasadorja Cicifesta izbran pisatelj in publicist Andrej Predin. Po zapisu organizatorjev je v poslanico vključil dragocene misli o knjigah in branju, ki so zelo pomembne za današnji čas. Cicifesta letos sicer ne bo, je pa v programu sejma tudi nekaj dogodkov za mlade bralce.