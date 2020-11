Svojcem onemogočal stike s starejšo sorodnico, policisti našli njeno več let staro truplo

Ljubljana, 23. novembra - Policisti so odvzeli prostost 67-letnemu moškemu, ki naj bi skrbel za 97-letno sorodnico z območja Ljubljane. Policisti so žensko so našli mrtvo, pri čemer naj bi preminila že pred več leti. Vzrok smrti še ni znan. Ves ta čas je 67-letnik svojcem lažno prikazoval, da je oseba živa, prav tako pa je bil pooblaščen, da je dvigal njene prihodke.