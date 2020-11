Vodilni hongkonški aktivisti priznali krivdo za proteste

Hongkong, 23. novembra - Trije vodilni aktivisti gibanja za demokracijo v Hongkongu, med njimi tudi Joshua Wong, so danes na začetku sojenja priznali krivdo za spodbujanje in organizacijo nedovoljenega zborovanja med lanskimi prodemokratičnimi protesti. Vsi trije ostajajo v priporu do izreka sodbe 2. decembra.