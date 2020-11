Liverpool z zmago na derbiju skočil na drugo mesto angleške lige

London, 22. novembra - Nogometaši Liverpoola so dobili derbi 9. kroga angleškega prvenstva. Na domačem igrišču so prvaki s 3:0 premagali do zdaj vodilno ekipo Leicestra in skočili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice. Imajo 20 točk, toliko kot Tottenham, ki pa ima boljše razmerje med danimi in prejetimi goli.