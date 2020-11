Delo o vladavini Angele Merkel (23. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Barbara Zimic v komentarju Simbol stabilnosti v krizah piše o vladavini Angele Merkel, ki je vladala v času mnogih kriz in sprememb na področjih, ki so nekoč predstavljala gotovost. Podobno gotovost za Evropo predstavlja tudi sama Merklova. Kot je dejala, je soočanje s pandemijo novega koronavirusa njen največji izziv do zdaj.