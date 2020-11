Lyon drugi, Lille tretji, Montpellieru triler

Pariz, 22. novembra - Nogometaši Lilla so v 11. krogu francoskega prvenstva s 4:0 premagali Lorient; dva gola je dosegel Yusuf Yazici, in imajo na drugem mestu le dve točki zaostanka za PSG. Tretji je Lyon, ki je na gostovanju z 1:0 premagali Angers in zaostaja še za dve točki več. Odločilni gol za zmago je v 78. minuti dosegel zimbabvejski napadalec Tino Kadewere.