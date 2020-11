Svojci pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane

Pogrešana je bila oblečena v zeleno enodelno obleko z dolgimi rokavi dolžine do gležnjev in obuta v čevlje črne barve, segajoče do gležnjev, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, prosijo javnost za pomoč.

Vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli, prosijo, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na policijsko postajo Ljubljana Šiška (01 583 37 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.