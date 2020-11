Večer o odnosu vlade do pravne države (23. 11.)

Maribor, 22. novembra - Elizabeta Planinšič v komentarju Veriga na udaru piše o odnosu vlade do policije, tožilstva in sodstva. Vlada ne skriva zaničevalnega odnosa do tožilstva in sodstva, prav tako so zgovorna kadrovanja v policiji in težnje, da bi tožilstvo sodilo pod notranje ministrstvo pod taktirko Aleša Hojsa. Vse to vlada počne še lažje, ker so odzivi medli.