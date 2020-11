Primorske novice o škodi zaradi šolanja na daljavo (23. 11.)

Ljubljana/Koper, 22. novembra - Jana Krebelj v komentarju Učenje brez prakse piše o škodi, ki bo nastala zaradi šolanja na daljavo. Zaradi tega so otroci in mladostniki poleg starostnikov v pandemiji koronavirusa gotovo najbolj prizadeta skupina. Nekateri mladostniki so denimo že drugo leto zapored prikrajšani za praktično izobraževanje, ki je ključno za zaposljivost.