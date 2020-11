Arsenal se oddaljuje od vrha, trije goli Calvert-Lewina

London, 22. novembra - Pred derbijem 9. kroga angleške nogometne lige med Liverpoolom in Leicestrom so bile na sporedu tri tekme. Everton je v gosteh s 3:2 premagal Fulham, West Ham z 1:0 prav tako v gosteh Sheffield United, Leeds in Arsenal pa sta se razšla brez golov. Arsenal je tako vse bolj oddaljen od vrha.