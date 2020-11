Plavalci ostali še brez mitinga v Mariboru

Maribor, 23. novembra - Slovensko plavanje se utaplja v trenutnem pomanjkanju tekem. Potem ko so reprezentanti nedavno ostali brez decembrske tekme v Nizozemskem, tam so jih zavrnili zaradi trenutnega položaja z novim koronavirusom v Sloveniji, so tekmo, ki bi morala biti 12. in 13. decembra, odpovedali tudi v Mariboru.