Uvodne priprave v Laškem brez krimovk in Beganovićeve

Laško, 22. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v današnjih večernih urah zbrala v Laškem in začela priprave za evropsko prvenstvo na Danskem. Priprave za največji reprezentančni dogodek v tem letu bo začela v okrnjeni zasedbi, razlog za to pa je pozitiven primer na novi koronavirus v ekipi Krima Mercatorja in Podravke Vegete.