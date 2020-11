Rokometno EP: Na Danskem čakajo na blagoslov vlade in odbora za covid-19

Koebenhavn, 22. novembra - Danska rokometna zveza (DHF) je po današnjem kriznem sestanku sporočila, da bo nadaljevala vse svoje dejavnosti glede organizacije ženskega evropskega prvenstva med 3. in 20. decembrom v Herningu in Koldingu, čeravno še vedno čaka na zeleno luč danske vlade in njenega odbora za covid-19.