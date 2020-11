Slovenski projekt pametne ptičje hišice že do skoraj 700.000 evrov

Ljubljana, 22. novembra - Projekt pametne ptičje hišice Bird Buddy, za katerim stoji pretežno slovenska podjetniška ekipa, na globalni spletni platformi za množično financiranje Kickstarter beleži izjemno zanimanje. Do zdaj so pridobili že več kot 4900 podpornikov projekta, s pomočjo katerih so zbrali že več kot 670.000 evrov sredstev.