Daniel Medvedjev in Dominic Thiem v finalu zaključnega turnirja

London, 22. novembra - Avstrijec Dominic Thiem in Rus Daniel Medvedjev bosta igrala v finalu zaključnega turnirja sezone ATP v Londonu. Avstrijec je v polfinalu premagal prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića s 7:5, 6:7 (10) in 7:6 (5), Rus pa je bil prav tako v treh nizih boljši od drugega z lestvice ATP Španca Rafaela Nadala s 3:6, 7:6 (4) in 6:3.