Ljubljana, 21. novembra - Odbojkarji so v 11. krogu 1. DOL za moške odigrali dve tekmi, na obeh sta bila izida pričakovana. Novi zmagi sta zabeležila vodilni ACH, ki je bil s 3:0 boljši od Panvite Pomgrad, in Calcit Volley, Kamničani so z istim izidom ugnali Hoče.